Орловскому «Титанику» нужен еще один миллиард рублей

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четверг
9.08.2018
16:52:30
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Орловскому «Титанику» нужен еще один миллиард рублейМногофункциональному медицинскому центру в Орле требуется финансирование для перепроектирования, достройки и оборудования корпуса.
Об этом Андрей Клычков заявил на площадке форума «Территория смыслов», который сейчас проходит на Клязьме.
Напомним, сейчас возведение медицинского центра заморожено. Всего же на завершение строительства ММЦ было предусмотрено 350 млн рублей, 200 млн из которых -средства федерального бюджета.
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