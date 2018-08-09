Новости версия для печати Факт мародерства на обанкротившемся ПАТП-1 прокомментировали в Управлении Федеральной налоговой службы по Орловской области Напомним, на днях в Интернете появился ролик, который заинтересовал не только горожан.



Выяснить, есть ли хищения имущества на автотранспортном предприятии, отправился мэр Орла. В орловском управлении ФНС пояснили, что предприятие находится на особом контроле. А реализацию имущества по заниженной стоимости они не допустят.





Надежда Невматулина

9 августа 2018 года







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