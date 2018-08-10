С начала года от Фонда социального страхования орловцы получили пособия на 800 млн рублей

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пятница
10.08.2018
8:25:00
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С начала года от Фонда социального страхования орловцы получили пособия на 800 млн рублейИтоги проекта «Прямые выплаты» подвели в ведомстве.
Региональный Фонд социального страхования выплатил пособия на 800 млн рублей. Больше половины этой суммы – пособия по временной нетрудоспособности. 170 млн рублей направлено на ежемесячную выплату молодым мамам, воспитывающим ребенка до полутора лет. 142 млн рублей получили женщины, находящиеся в декрете.
Напомним, с июля прошлого года расчет и начисление социальных пособий – дело ФСС. Ранее эта функция была возложена на бухгалтеров предприятий и организаций.
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