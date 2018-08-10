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В сентябре – на учебу

В программу обучения входит работа с текстовыми редакторами, знакомство с Интернетом и с социальными сетями, электронной почтой, сайтами различных ведомств и структур. Студентам «золотого» возраста помогут освоить ресурсы, которые обязательно пригодятся в жизни - от оплаты коммунальных счетов по Интернету до общения с родственниками, проживающими в других городах. Причем обучение начинается с самых азов, на курсы принимают, даже если пожилой человек никогда не пользовался компьютером.



Записаться на обучение можно по телефонам 72-92-33 и 72-92-77.