В сентябре – на учебу

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пятница
10.08.2018
8:24:57
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В сентябре – на учебуВ Орловской области возобновляется набор пенсионеров на компьютерные курсы. Предварительная запись уже началась.
В программу обучения входит работа с текстовыми редакторами, знакомство с Интернетом и с социальными сетями, электронной почтой, сайтами различных ведомств и структур. Студентам «золотого» возраста помогут освоить ресурсы, которые обязательно пригодятся в жизни - от оплаты коммунальных счетов по Интернету до общения с родственниками, проживающими в других городах. Причем обучение начинается с самых азов, на курсы принимают, даже если пожилой человек никогда не пользовался компьютером.
Записаться на обучение можно по телефонам 72-92-33 и 72-92-77.
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