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Дни Орловской области в Москве

Дальше по программе общение в неформальной обстановке, а именно – на баскетбольной площадке. Между командами Москвы и Орла состоится дружеский матч.

В полдень в Центральном доме художника откроется выставка «Родине моей поклонитесь». Помимо этого на Арбате уже работает фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья». А в 2019 году состоится ответный визит – в Орле пройдут Дни Москвы.