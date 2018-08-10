Дни Орловской области в Москве

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пятница
10.08.2018
13:54:00
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Дни Орловской области в МосквеСегодня в первой половине дня участники встретятся за круглым столом, чтобы обменяться опытом в сфере туризма, здравоохранения, образования и торговли.
Дальше по программе общение в неформальной обстановке, а именно – на баскетбольной площадке. Между командами Москвы и Орла состоится дружеский матч.
В полдень в Центральном доме художника откроется выставка «Родине моей поклонитесь». Помимо этого на Арбате уже работает фотовыставка «Орловский край — жемчужина Черноземья». А в 2019 году состоится ответный визит – в Орле пройдут Дни Москвы.
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