Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП Среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получили травмы, один человек погиб.



9 августа в Ливнах в 9:50 водитель, управляя автомобилем «Хонда СR-V», при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 21104». В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



9 августа в 20:55 водитель, управляя автомобилем «Субару Легаси», следовал по автодороге Орел-Знаменское и в районе 16 километра допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, впоследствии скончался в больнице.





Орловское Информбюро

10 августа 2018 года







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