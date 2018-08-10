За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП

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пятница
10.08.2018
13:53:31
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТПСреди которых два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получили травмы, один человек погиб.
9 августа в Ливнах в 9:50 водитель, управляя автомобилем «Хонда СR-V», при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ 21104». В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
9 августа в 20:55 водитель, управляя автомобилем «Субару Легаси», следовал по автодороге Орел-Знаменское и в районе 16 километра допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, впоследствии скончался в больнице.
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