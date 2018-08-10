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Андрей Клычков и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

Между правительством Орловской области и правительством Москвы подписан документ, в котором идет речь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Это программа сотрудничества рассчитана на 2018-2022 годы.

Предполагается взаимодействие сторон по созданию благоприятных условий для установления деловых связей между хозяйствующими субъектами, в том числе промышленными предприятиями, организациями торговли, а также обмен опытом по реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в документе особое внимание уделено обмену опытом по созданию эффективной структуры взаимодействия с инвесторами, обеспечению благоприятного инвестиционного климата, сообщает информационный портал Орловской области

Также запланирована реализация совместных проектов в сфере подготовки и повышения квалификации педагогических работников, организация стажировок аспирантов и молодых ученых в научно-информационных центрах и лабораториях столичных государственных образовательных организаций, формирование площадки по обмену опытом в сфере организации работы многофункциональных центров прикладных квалификаций среднего профессионального образования.

В сфере культуры особый акцент сделан на содействие в организации и проведении гастролей театрально-концертных коллективов, фестивалей, конкурсов, творческих встреч и иных культурных мероприятий, а также на обмене музейными и книжными выставками.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Взаимодействие с Москвой является одним из стратегических направлений в развитии межрегиональных связей Орловской области. Мы хотели бы вывести сотрудничество с Москвой на новый уровень, который позволит придать существенный импульс реализации важнейших направлений социально-экономического развития Орловской области».
Было отмечено, что в 2017 году из бюджета города Москвы бюджету Орловской области был предоставлен межбюджетный трансферт в размере 250 млн рублей в целях проведения работ по благоустройству Орла и развитию культурной сферы Орловской области. Ранее, в 2016 году из бюджета Москвы бюджету Орловской области был предоставлен межбюджетный трансферт в размере 35 млн рублей – на эти средства построен современный хоккейный корт в районном центре Долгое.

В рамках взаимодействия в сфере транспорта рассматривается вопрос о передаче региону наземного городского пассажирского транспорта, а также вопрос безвозмездной передачи в собственность города Орла специализированной коммунальной техники. В рамках взаимодействия в сфере здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы за 4 месяца 2018 года помощь в условиях стационара оказана более чем 1,5 тыс. орловцев.

Традиционно активно развиваются связи Орловской области и города Москвы в сфере культуры. В 2019 году планируется организовать Дни Москвы в Орловской области.


Орловское Информбюро
10 августа 2018 года

 


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