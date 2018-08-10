Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Трудности капремонта по-орловски. Почему подрядчик раскрыл крышу и ушёл с объекта? И кто теперь возместит ущерб?



- Поможем всем миром. Шестилетнему Дане Булгакову очень нужна поддержка земляков.



- Подарок филателистам России из Орла. На главпочтамте сегодня погасили марку с изображением Тургенева.





Вести-Орёл

10 августа 2018 года







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