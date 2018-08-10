Новости версия для печати Без крыши дома своего… Вот уже месяц люди живут под открытым небом и спасают имущество от дождей. Капремонт кровли дома №214 по улице Пушкина в Орле спровоцировал появление плесени в квартирах. Работы по ремонту ведутся с перебоями. По словам собственников, в июле всё остановилось на две недели. Дождевые потоки размыли стены и потолки. От влаги в квартирах буквально начался «грибной сезон».



Так называемых удобств в доме №214 по улице Пушкина в Орле никогда и не было. Туалет - на улице, до колонки с водой - 200 метров. А тут еще капремонт затеялся, который сами жители называют работами для галочки.

Галина Волкова, жительница дома № 214 по улице Пушкина: «Очень долго мы добивались капитального ремонта для нашего многострадального дома, в котором нет ни воды, ни канализации. Сейчас, вот уже почти два месяца, раскрыта крыша, залило квартиры, рабочих не было около двух недель, сейчас вот только появились. Материал валяется, весь гниет». Квартиры и подъезды обросли плесенью. Сырость такая, что в комнатах растут самые натуральные грибы. Пока идет ремонт кровли, жители дома, по сути, находятся без крыши над головой. Как результат – сгнившие полы. Возместить ущерб теперь обязан подрядчик - либо ремонтом, либо деньгами.

Алексей Дорофеев, представитель подрядной организации: «В настоящий момент кровля сделана на 70 процентов. Отбракованный стройматериал буде вывезен с объекта. С жильцами будет решаться вопрос после окончания ремонта». Тем временем, после двухнедельного перерыва работы наконец-то возобновились. До конца сентября подрядчик должен отремонтировать крышу и фасад. Но в качестве работ жители сомневаются. Они уже направили письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку. Теперь составляют обращение в администрацию региона.





Татьяна Дьяконова

10 августа 2018 года







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