Новости версия для печати Сегодня на Орловском главпочтамте состоялось спецгашение тематических конвертов, почтовых открыток и марки, выпущенных к 200-летию Тургенева Это событие стало одинаково важным и для филателистов, и для сотрудников музеев и библиотек, связанных с именем нашего знаменитого земляка.



Коллекционеров можно поздравить с введением в оборот в России третьей марки с изображением писателя. Стоит отметить, что первая была выпущена во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, и стала подарком жителям освобожденного Орла. А сегодня, к 200-летию писателя в свет вышел целый почтовый блок и конверты первого дня. Но суть даже не в марке и конвертах, а в уникальности даты гашения.

Александр Саран, председатель Орловского областного отделения Союза филателистов России: «Штемпель действует всего один-единственный день, штемпель непереводной, то есть там одна дата, и завтра этот штемпель уже будет недействительным. Поэтому гашение в этом смысле было уникальным. А марка, конечно, будет ходить по всему миру». Спецгашение осуществили директор УФПС Илья Кравцов и руководитель департамента информационных технологий и связи Орловской области Юрий Урсу. Кроме того, что выпущенные блоки могут стать украшением любой филателистической коллекции, они, безусловно, несут информационную и историческую составляющую. Ведь Тургенев творил в пору расцвета эпистолярного жанра и оставил после себя огромное количество писем.

Екатерина Корыстова, сотрудник музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Письма Тургенева не уступают по своей художественности его произведениям, поэтому вполне логично, что Почта России таким образом отозвалась на это событие - 200-летний юбилей писателя». Конверты со спецгашением можно было приобрести всем желающим, за ними специально приехали сотрудники музеев и библиотек со всей Орловской области. Учитывая то, что Орловский почтамт получил всего 300 конвертов и 500 марок, в самое ближайшее время они станут раритетом и доброй памятью для поклонников творчества писателя.

Елена Алёхина, главный библиограф Мценской районной библиотеки им. И.С.Тургенева: «Мы не могли пропустить это значимое для нас событие, у нас в районе действует двухгодичная программа «Тургенев – это современно», она предполагает 200 мероприятий, посвященных памяти великого писателя». Сегодня спецгашение почтового блока состоялось не только у нас в Орле, на родине Тургенева, но и в Москве, где проходят дни культуры Орловской области.





Эва Стасюлевич

10 августа 2018 года







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