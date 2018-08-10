Новости версия для печати Сегодня - второй день презентации потенциала Орловской области в Москве В Центральном доме художника открылась выставка «Родине моей поклонись», а в Мосгордуме началась работа круглых столов.



Парламентарии и члены правительства двух регионов обсудят направления сотрудничества в самых разных областях экономики, здравоохранения, АПК, культуры и образования.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им И.С. Тургенева: «Это и возможность подключения к Московской электронной школе, у нас уже есть опыт работы с ними, это и возможность повышения квалификации наших учителей в Москве и московских учителей у нас, в Орле. Это и обмен самыми современными технологиями и методиками образования». А первый день Орловщины в столице завершился в саду «Эрмитаж». В театре «Новая опера» открылись сразу две выставки: «Орловщина – сердце России» и «Логотипы к 200-летию со дня рождения Тургенева». С экспозициями познакомился и наш земляк Геннадий Зюганов. Подводя итоги, руководство региона отметило ряд ключевых моментов.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы долгие годы очень тесно сотрудничаем с Москвой. Сегодня благодаря Москве в Орловской области реализуются социальные проекты, появляются новые общественные территории, и, я уверен, что дальнейшее взаимное развитие позволит сделать самое главное – повысить качество жизни жителей наших регионов, повысить возможность посещать и Москву, и Орловскую область». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы наметили ряд законодательных инициатив, ряд вопросов и обращений в федеральные органы власти, которые необходимы для развития обоих субъектов. Речь идет о вопросах экономики, о развитии малого и среднего предпринимательства, о сфере молодежной политики». Торжественный вечер в «Новой опере» завершился большим концертом сразу двух губернаторских коллективов - камерного хора «Лик» и симфонического оркестра.





Оксана Гранн

10 августа 2018 года







На главную страницу





