Новости версия для печати В Орле появился «умный» пешеходный светофор с подсветкой перехода и модулем Wi-Fi Светофор установлен на перекрестке улиц Брестской и Максима Горького по проекту ГБУ «МосТрансПроект».



В «умный» светофор встроена камера, фиксирующая движение транспорта и модуль Wi-Fi. За счет встроенной камеры светофор может отслеживать дорожную ситуацию и интенсивность движения. На начальном этапе эти данные будут поступать в региональную навигационно-информационную систему, а в дальнейшем могут передаваться в ГИБДД, МЧС и другим заинтересованным специальным службам. «Умный светофор» установлен на перекрестке вблизи поликлиники №5 и лицея №22. В осеннее и зимнее время в школу и обратно дети добираются в темное время суток, поэтому встроенная в светофор подсветка повысит безопасность движения: она дополнительно привлечет внимание пешеходов и водителей. Кроме того, благодаря встроенному модулю Wi-Fi вокруг светофора будет работать беспроводной интернет. Другие специальные датчики позволят измерять температуру воздуха и уровень углекислого газа», — пояснил директор московского транспортного института «МосТрансПроект» Александр Поляков. В декабре 2017 года для Орла ГБУ «МосТрансПроект» разработал портал «Обращаемвнимание.рф» , который изменил формат взаимодействия региональных властей и жителей. В июле этого года функционал портала расширился: теперь горожане могут оставлять свои предложения по благоустройству города, отслеживать сроки и ход решения проблемы конкретным чиновником. Система настроена так, что каждая проблема может рассматриваться не более двух дней, прежде чем поступит в работу. А в конце заявитель обязательно должен подтвердить, что проблема решена.





Орловское Информбюро

10 августа 2018 года







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