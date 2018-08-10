Новости версия для печати В Орле сотрудники Госавтоинспекции проверяют общественный транспорт С начала года в регионе произошло 127 ДТП с участием пассажирских автобусов. 43 человека получили травмы, шестеро – погибли.



Многие аварии случились по вине тех, кто выпускает неисправный транспорт на линию. 8 тысяч 400 нарушений автобусами и маршрутками, 418 - водителями «легковых такси» - итоги работы дорожных полицейских с начала года. Чтобы снизить количество происшествий, сотрудники Госавтоинспекции сегодня отправились в рейд.



Подобные рейды отделом ГИБДД в нашем городе проводятся часто. Главная задача остается неизменной.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Целью проводимого мероприятия является выявление нарушений требований законодательства РФ должностными и юридическими лицами, ответственными за выпуск автобусов и такси на линию». Однако, как показывают такие встречи, те, «кому закон не писан», на дорогах города встречаются нередко. Самое распространенное нарушение – эксплуатация неисправного транспортного средства. А еще чаще водители и вовсе предпочитают оставаться «в тени».

Сергей Проплёткин, старший государственный инспектор отделения технической инспекции отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Был остановлен автобус, на боковые стекла которого была нанесена тонировка, закрывающая обзор с места водителя. Замер показал, что тонировка не соответствует предписанному ГОСТу». Рейд продлится до 14 августа, после чего будут подведены итоги.





Юлия Опанасюк

10 августа 2018 года







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