Новости версия для печати В поселке Знаменка (Орловский район) прошли соревнования, посвященные Всероссийскому дню физкультурника Всероссийскому дню физкультурника уже более 70 лет. Он отмечается во вторую субботу августа, в этом году это 11 августа.



По команде «На старт! Внимание! Марш!» маленькие спортсмены на трехколесных велосипедах отправляются в свой первый в жизни велопробег. На трибунах за детсадовцев болеют родители. Кто-то из мам и пап не выдерживает и пускается в марафон вместе с детьми.



Следом за малышами на старт выходят велосипедисты постарше. В этих соревнования принимают участие не только спортсмены, но и любители. Первенство в поселке Знаменка приурочено ко Дню физкультурника. Стадион разбит на тематические площадки, среди которых скандинавская ходьба, перетягивание каната, поднятие гири, кольцеброс и семейные эстафеты.



Соревнования проводились в рамках проекта «Детский спорт» совместно с районной администрацией. За время реализации партийной программы единоросов в регионе построены и отремонтированы десятки спортивных объектов.

Дмитрий Шатохин, региональный координатор федерального проекта «Детский спорт»: «Уже более 70 школ отремонтировано, в этом году откроются 18 спортзалов в школах, 18 площадок для детей. Это будет уже около 90 спортивных залов за период реализации проекта». В этом году в поселке Знаменка запланирована реконструкция и строительство 3х спортивных и детских площадок. В 2019-ом построят еще один спорт объект адаптированный, в том числе и для людей с особенностями здоровья.

Владимир Пукаев, депутат орловского Облсовета: «Один из основных приоритетов – здоровый образ жизни. И этому будут способствовать детские площадки, в том числе и спортивные. В каждом районе области эта программа работает, и не в ручном режиме, а системно». И старания взрослых детвора одобряет. Для юных жителей поселка Знаменка это не просто соревнования - настоящий праздник.



День физкультурника будет отмечаться во всех районах области.





Татьяна Дьяконова

10 августа 2018 года







На главную страницу





