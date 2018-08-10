Новости версия для печати Сегодня для маленьких орловцев в Детском парке прошел благотворительный праздник Этот праздник - часть традиционной акции «Дорога в школу».



Каждый год в Орле сотням многодетным и малообеспеченным семьям, которые воспитывают школьников, помогают подготовиться к 1 сентября.

Екатерина Данилевская, зам. главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения: «Сегодня мы сюда пригласили 125 семей, чтобы вручить канцелярские товары для того, чтобы дети могли пойти достойно в школу». Но на этом акция не заканчивается. Все желающие до 30 августа могут принести канцелярские принадлежности в мэрию (Пролетарская гора, д. 1, кабинет №207) или в управлении соцподдержки (ул. Ленина, д. 23, кабинет №3). Режим работы учреждений: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).





Всеволод Трифонов

10 августа 2018 года







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