Сегодня для маленьких орловцев в Детском парке прошел благотворительный праздник

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пятница
10.08.2018
18:36:11
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Сегодня для маленьких орловцев в Детском парке прошел благотворительный праздникЭтот праздник - часть традиционной акции «Дорога в школу».
Каждый год в Орле сотням многодетным и малообеспеченным семьям, которые воспитывают школьников, помогают подготовиться к 1 сентября.
Но на этом акция не заканчивается. Все желающие до 30 августа могут принести канцелярские принадлежности в мэрию (Пролетарская гора, д. 1, кабинет №207) или в управлении соцподдержки (ул. Ленина, д. 23, кабинет №3). Режим работы учреждений: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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