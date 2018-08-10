Новости версия для печати Красной звездой отметили дом ветерана в Дмитровске Орловской области В послевоенное время тимуровцы отмечали красными звездами дома, где жили бойцы советской армии, затем об этом забыли. Сегодня старую, добрую традицию восстанавливают. Это своеобразная дань памяти и уважения нашим ветеранам. Так, в Дмитровске, в преддверии дня города красная звезда украсила дом ветерана Великой Отечественной войны.



Первая ярко красная пятиконечная звезда появилась в Дмитровске по адресу улица Красная, 191. Засияла она здесь в рамках акции «Дом со звездой». Теперь каждый прохожий знает, что здесь живет ветеран Великой Отечественной войны.



Василий Семенович Шлейников в июле отметил свой 96-й день рожденье. На фронт ушел по своему желанию. А как иначе? Мужчина должен Родину защищать! После месяца в учебке - сразу на передовую. Сильного, ловкого девятнадцатилетнего парня заметили и из стрелка перевели в пулеметчики.

Василий Шлейников, ветеран ВОВ: «Один пулеметчик разобрал пулемет, а собрать не может. Я подошел, собрал его за две минуты. А командир посмотрел и сказал, ты будешь пулеметчиком. А пулеметчики же все время на прицеле у снайпера». Долго разговаривать Василию Семеновичу сложно, он быстро устает, да и спина болит сильно. Сказывается ранение. В одном из боев, во время наступления, в его руках взорвалась граната. В итоге - сильнейшая контузия и ампутация ступни.

Зоя Макарова, дочь ветерана ВОВ: «Граната в руке разорвалась. Он думал, что вообще головы нет. Пощупал – голова цела, ну и слышать перестал. Еще ключицу выбило». После войны Василий Семенович скрывал тот факт, что является инвалидом, работал как все. Строил дома для вдов, потом устроился трактористом - нужно было кормить семью. У него две дочери, а сейчас уже и восемь внуков. В послевоенное время на воротах его дома повесили деревянную красную звезду, но она осталась только в его памяти. Традицию возобновили - сегодня звезда вновь засияла.

Сергей Козин, глава Дмитровского района: «Мы рады разместить на домах наших участников ВОВ и тех, кто участвовал в локальных войнах. Всего сегодня было размещено одиннадцать звезд. В преддверии Дня города Дмитровска, который будет отмечаться 12 августа, нам приятно, что символы Победы будут находиться там, где проживают наши герои». Любовь Леонтьева, председатель Дмитровского районного совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов: «В результате этой акции у нас в районе появятся звездочки на домах двух фронтовиков - участников ВОВ, двух инвалидов – детей, которые подорвались на минах в период ВОВ, одного воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане, и шести человек, которые погибли во время контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе». По всей области красной звездой отметят 450 домов ветеранов Великой Отечественной войны и около двухсот домов ветеранов локальных боевых действий.





Анна Вайсергисер

10 августа 2018 года







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