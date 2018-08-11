Новости версия для печати Физиотерапия - важнейший элемент комплексного лечения практически всех заболеваний Спектр возможностей отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой постоянно расширяется. На некоторые процедуры даже выстраивается очередь.



Отделение восстановительного лечения это более 30 физиотерапевтических аппаратов, с помощью которых можно лечить патологии неврологического, хирургического и гастроэнтерологического профиля, травмы, лорорганы и множество других заболеваний. Через это отделение ежедневно проходит до 100 пациентов. Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «Имеются большое количество процедур электролечения, светолечения, магнитотерапия, лазеротерапия, в том числе и не такие распространенные, но очень важные и нужные, но оказавшие большую эффективность процедуры, такие как спелеотерапия, транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация, а также процедуры бальнеотерапии - это грязелечение и водолечение». «Полярис» - наиболее востребованный аппарат у пациентов неврологического профиля и отделения реабилитации. За прошлый год было выполнено более 33 тысяч процедур более чем тремстам пациентам. Ирина Козлова, старшая медсестра отделения восстановительного лечения НКМЦ, им. Круглой: «Дети, которые лечатся на «Полярисе», проходят не один курс за год, им нужно пройти минимум три. Эффект очень хороший, мамы довольны – дети с нарушением речи через 2-3 курса процедур начинают говорить». Прибор разработан в Санкт-Петербурге. Принцип работы – воздействие по определенному алгоритму малым током на спинной и головной мозг. При этом никаких неприятных ощущений ребенок не испытывает. Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «В основном назначаем для деток с речевыми проблемами, с проблемами обучения, с различными психоэмоциональными проблемами, такими как страхи, агрессивность, тики, заикание, депрессии, головные боли, гиперактивность». НКМЦ им. Круглой - единственно детское учреждение здравоохранения в Орловской области, где работает грязелечебница. Лечебную грязь привозят из Сакского озера для восстановления детей с травмами и неврологическими патологиями. Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «Это очень сильный и эффективный способ лечения больных, так как грязи оказывают механическое, температурное, тепловое воздействие, содержат большое количество биологически активных веществ, минералов, которые во время проведения процедур проникают в очаг и оказывают воздействие». Уникальна в НКМЦ и спелеокамера. В составе блоков, извлеченных из природных солевых шахт, десятки полезных солей и минералов. Пациенты стационара получают лечение в этом отделении бесплатно.









Елена Литинская

11 августа 2018 года







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