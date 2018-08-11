Физиотерапия - важнейший элемент комплексного лечения практически всех заболеваний

|
|
Физиотерапия - важнейший элемент комплексного лечения практически всех заболеванийСпектр возможностей отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой постоянно расширяется. На некоторые процедуры даже выстраивается очередь.
Отделение восстановительного лечения это более 30 физиотерапевтических аппаратов, с помощью которых можно лечить патологии неврологического, хирургического и гастроэнтерологического профиля, травмы, лорорганы и множество других заболеваний. Через это отделение ежедневно проходит до 100 пациентов.
Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «Имеются большое количество процедур электролечения, светолечения, магнитотерапия, лазеротерапия, в том числе и не такие распространенные, но очень важные и нужные, но оказавшие большую эффективность процедуры, такие как спелеотерапия, транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация, а также процедуры бальнеотерапии - это грязелечение и водолечение».
«Полярис» - наиболее востребованный аппарат у пациентов неврологического профиля и отделения реабилитации. За прошлый год было выполнено более 33 тысяч процедур более чем тремстам пациентам.
Ирина Козлова, старшая медсестра отделения восстановительного лечения НКМЦ, им. Круглой: «Дети, которые лечатся на «Полярисе», проходят не один курс за год, им нужно пройти минимум три. Эффект очень хороший, мамы довольны – дети с нарушением речи через 2-3 курса процедур начинают говорить».
Прибор разработан в Санкт-Петербурге. Принцип работы – воздействие по определенному алгоритму малым током на спинной и головной мозг. При этом никаких неприятных ощущений ребенок не испытывает.
Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «В основном назначаем для деток с речевыми проблемами, с проблемами обучения, с различными психоэмоциональными проблемами, такими как страхи, агрессивность, тики, заикание, депрессии, головные боли, гиперактивность».
НКМЦ им. Круглой - единственно детское учреждение здравоохранения в Орловской области, где работает грязелечебница. Лечебную грязь привозят из Сакского озера для восстановления детей с травмами и неврологическими патологиями.
Надежда Бывшева, врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения НКМЦ им. Круглой: «Это очень сильный и эффективный способ лечения больных, так как грязи оказывают механическое, температурное, тепловое воздействие, содержат большое количество биологически активных веществ, минералов, которые во время проведения процедур проникают в очаг и оказывают воздействие».
Уникальна в НКМЦ и спелеокамера. В составе блоков, извлеченных из природных солевых шахт, десятки полезных солей и минералов.
Пациенты стационара получают лечение в этом отделении бесплатно.