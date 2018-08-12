Новости версия для печати В Орле продолжается демонтаж незаконных гаражей На этот раз в список несанкционированных попали около 30 построек в Советском и Заводском районах.



Но у владельцев есть шанс самостоятельно убрать конструкции. В срок - до 17 августа. В противном случае за дело возьмется управление коммунальным хозяйством Орла.





Надежда Невматулина

12 августа 2018 года







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