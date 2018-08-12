Новости версия для печати «Верный друг»: Афродита Такое имя было выбрано неслучайно: кошка своим прекрасным взглядом и добрым характером располагает к спокойствию.



Но, к сожалению, даже такое чудесное животное оказалось брошенным. Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «14 февраля нам сообщили, что в одном из подъездов мерзнет кошка с трехнедельными котятами. Казалось бы, в тот день, когда люди должны делиться любовью и счастьем с окружающими, именно в день влюбленных кошка оказалась лишенной любви и стала жертвой предательства человеческого». К счастью всех трех котят раздали в добрые руки. Но хозяина для их мамы, так похожей на породу хайленд-страйт, так и не нашлось. Сейчас Афродита стерилизована, находится на передержке у волонтеров. За всей информацией о животном можно обратиться в группу «Кот и Пес» Как говорится в одной известной детской песне «друг в беде не бросит, лишнего не спросит», но если животное способно стать другом и оставаться им при любых обстоятельствах, то их хозяева – не всегда. Даже волонтеры «Кот и Пес» сталкиваются с безответственными людьми, у которых любовь к своему питомцу гаснет быстрее, чем хотелось бы. Виталия Румянцева, создатель общественного объединения помощи бездомным животным: «Были случаи, когда нам звонили волонтеры и сообщали о животном, ранее находившемся у нас и оказавшемся вновь брошенным. Чтобы предупредить такие случаи, мы составляем договор передачи животного, мы знакомимся с потенциальным хозяином, первую встречу с животным мы тоже проводим – для того, чтобы люди подумали, готовы они взять животное или нет». С помощью договора волонтеры могут отслеживать своих подопечных. И есть люди ответственные, которые каждый месяц присылают фотографии животного и делятся новыми впечатлениями, на своем примере доказывая, что пожалеть симпатичную кошечку или собачку, умилиться его красоте – просто, а вот забрать его домой и заботиться о нем – серьезный поступок. А это и есть – верная дружба.









Мария Семак

12 августа 2018 года







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