Новости версия для печати В Орловскую область поступило 121,5 тыс. доз вакцины против гриппа Эта вакцина предназначается для иммунизации взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок.



Это первая партия препарата, которая составляет 45 % от заявленной потребности региона. Напомним, что в 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % орловцев. В 2017 году иммунизация охватила 42 % орловцев и по своим масштабам была рекордной для региона. Результатом этой работы стал умеренный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, незначительное превышение эпидемических порогов.

В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Орловской области во взаимодействии с Департаментом здравоохранения Орловской области начато проведение мероприятий по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг, В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Орловской области во взаимодействии с Департаментом здравоохранения Орловской области начато проведение мероприятий по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 августа 2018 года







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