В Орловскую область поступило 121,5 тыс. доз вакцины против гриппа

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понедельник
13.08.2018
10:18:16
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В Орловскую область поступило 121,5 тыс. доз вакцины против гриппаЭта вакцина предназначается для иммунизации взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок.
Это первая партия препарата, которая составляет 45 % от заявленной потребности региона.
Напомним, что в 2018 году планируется привить от гриппа более 45 % орловцев.
В 2017 году иммунизация охватила 42 % орловцев и по своим масштабам была рекордной для региона. Результатом этой работы стал умеренный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ, незначительное превышение эпидемических порогов.
В настоящее время Управлением Роспотребнадзора по Орловской области во взаимодействии с Департаментом здравоохранения Орловской области начато проведение мероприятий по подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 гг, сообщает информационный портал Орловской области.
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