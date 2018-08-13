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понедельник
13.08.2018
10:18:22
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Юных орловцев приглашают к участию в конкурсе изобразительного искусства «И.С. Тургенев. Читаем. Рисуем»Конкурс посвящен 200-летию со дня рождения писателя.
Художникам в возрасте от 8 до 17 лет предлагают нарисовать иллюстрацию по мотивам произведений Ивана Сергеевича, по его историко-биографическим материалам или создать элемент оформления книги: обложку, форзац, книжный разворот. Технику для исполнения можно выбрать любую: акварель, гуашь, графические материалы, смешанная техника, компьютерная графика.
Работы принимают до 1 октября, отправить их нужно на электронную почту Орловской школы изобразительных искусств и ремесел izo_art_zam@mail.ru или по адресу ул. Карачевская, 61.
Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации города Орла, в разделе «Культура».
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