Новости версия для печати Юных орловцев приглашают к участию в конкурсе изобразительного искусства «И.С. Тургенев. Читаем. Рисуем» Конкурс посвящен 200-летию со дня рождения писателя.



Художникам в возрасте от 8 до 17 лет предлагают нарисовать иллюстрацию по мотивам произведений Ивана Сергеевича, по его историко-биографическим материалам или создать элемент оформления книги: обложку, форзац, книжный разворот. Технику для исполнения можно выбрать любую: акварель, гуашь, графические материалы, смешанная техника, компьютерная графика. ул. Карачевская, 61 . Работы принимают до 1 октября, отправить их нужно на электронную почту Орловской школы изобразительных искусств и ремесел izo_art_zam@mail.ru или по адресу Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации города Орла, в разделе «Культура».





Мария Семак

13 августа 2018 года







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