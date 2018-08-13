Новости версия для печати 65 млн рублей - на исполнение наказов избирателей Депутаты орловского Облсовета утвердили список расходов и финансирование программы в 2019 году.



Всего в перечне 515 наказов. На реализацию программы по исполнению наказов избирателей каждый депутат получит 1 млн. 300 тысяч рублей. Большая часть средств пойдёт на нужды учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Также муниципальные образования региона получат депутатскую поддержку на развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, решение вопросов социальной политики.





Мария Семак

13 августа 2018 года







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