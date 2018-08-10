Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- С песнями и угощениями. Орел доставил свое гостеприимство прямо в столицу. - Дом со звездой появился в Дмитровском районе. Красная звезда украсила дом ветерана Великой Отечественной войны. - На Орловском главпочтамте состоялось спецгашение тематических конвертов, почтовых открыток и марки выпущенных к 200-летнему юбилею Ивана Сергеевича Тургенева. - Доброе дело общими усилиями. Совместная акция с «Русфондом» продолжается.

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Вести-Орёл

10 августа 2018 года







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