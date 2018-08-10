Новости версия для печати Спорт в массы можно нести в любом месте и в любое время Фитнес-тренер, а по совместительству и молодая мама Ирина Неверова предлагает всем желающим свой день начинать вместе - весело и бодро, а именно с тренировки на свежем воздухе. Которые проходят ранним утром в разных районах города.



Разработанный специальный комплекс упражнений позволяет людям разной физической подготовки чувствовать себя здоровыми. Наша съемочная группа была в числе тех, кому занятия на природе «в радость».



































Юлия Опанасюк

10 августа 2018 года







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