Спорт в массы можно нести в любом месте и в любое время

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пятница
10.08.2018
22:40:41
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Спорт в массы можно нести в любом месте и в любое времяФитнес-тренер, а по совместительству и молодая мама Ирина Неверова предлагает всем желающим свой день начинать вместе - весело и бодро, а именно с тренировки на свежем воздухе. Которые проходят ранним утром в разных районах города.
Разработанный специальный комплекс упражнений позволяет людям разной физической подготовки чувствовать себя здоровыми. Наша съемочная группа была в числе тех, кому занятия на природе «в радость».
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