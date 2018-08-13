В Орловской области зафиксирован случай отравления грибами

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понедельник
13.08.2018
10:18:25
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В Орловской области зафиксирован случай отравления грибамиОб этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.
Пострадавшая употребила в пищу грибы подтопольники, которые относятся к условно-съедобным. Грибы были собраны рядом с автодорогой, при приготовлении подвергались только однократной варке.
В целях профилактики отравлений грибами региональный Роспотребнадзор в очередной раз напоминает жителям о необходимости соблюдать правила сбора, переработки и употребления в пищу дикорастущих грибов.
Блюда из грибов рекомендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не страдающими заболеваниями пищеварительного тракта. Детям и людям пожилого возраста нежелательно употребление грибов.
При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью! До прихода врача соблюдать постельный режим, употреблять много жидкости (холодной воды, холодного крепкого чая), можно применять активированный уголь.
Во избежание пищевых отравлений грибами рекомендуем использовать в пищу грибы, находящиеся в реализации в объектах торговли, проходящие контроль по показателям безопасности.
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