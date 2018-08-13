Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
13.08.2018
20:11:33
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 38 ДТП

Среди них шесть ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили травмы, среди них трое детей.

11 августа в 17:50 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», следовал по Болховскому шоссе д. Жилина Орловского района и при повороте налево по зеленому сигналу светофора на регулируемом перекрестке ул. Болховское шоссе-Раздольная не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» (женщина 1989г.р.), пассажир «УАЗ» (мальчик 2004 г.р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы.

11 августа 01:50 в поселке Веселый Глазуновского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21053», допустил наезд на пешехода девочку 2004 г.р., после чего водитель оставил место происшествия. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Водитель впоследствии разыскан сотрудниками Госавтоинспекции.

12 августа в 11:30, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», следовал по автодороге Орел-Лаврово-Гать-Редькино и в районе 17 километра допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате водитель получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.

13 августа в 01:15 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Вито», двигался по автодороге Крым -2 и на 305 км выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания G400». В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Мерседес» (ребенок 2003 г.р.). Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.


Орловское Информбюро
13 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта