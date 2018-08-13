Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 38 ДТП Среди них шесть ДТП с пострадавшими, в результате семь человек получили травмы, среди них трое детей.



11 августа в 17:50 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», следовал по Болховскому шоссе д. Жилина Орловского района и при повороте налево по зеленому сигналу светофора на регулируемом перекрестке ул. Болховское шоссе-Раздольная не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» (женщина 1989г.р.), пассажир «УАЗ» (мальчик 2004 г.р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы.



11 августа 01:50 в поселке Веселый Глазуновского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21053», допустил наезд на пешехода девочку 2004 г.р., после чего водитель оставил место происшествия. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Водитель впоследствии разыскан сотрудниками Госавтоинспекции.



12 августа в 11:30, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», следовал по автодороге Орел-Лаврово-Гать-Редькино и в районе 17 километра допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате водитель получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.



13 августа в 01:15 водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Вито», двигался по автодороге Крым -2 и на 305 км выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания G400». В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Мерседес» (ребенок 2003 г.р.). Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.





Орловское Информбюро

13 августа 2018 года







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