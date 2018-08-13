В Орловской области официально началась агитация в СМИ

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понедельник
13.08.2018
20:11:53
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В Орловской области официально началась агитация в СМИПервые ролики на телеканалах избиратели увидят уже сегодня, 13 августа.
А подготовку к агитации в конце минувшей неделе обсудили в облизбиркоме. Согласно жеребьевке, пять зарегистрированных кандидатов на пост губернатора примут участие в дебатах. Трансляцию обеспечат семь теле- и радиоканалов. Только в эфире ГТРК «Орёл» на агитацию будет отдано более 13 часов.
Также облизбирком подготовит 641 960 бюллетеней для голосования на досрочных выборах губернатора Орловской области.
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