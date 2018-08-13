Новости версия для печати Конфетки «с сюрпризом» попытались передать в одну из орловских колоний Среди драже с изюмом в цветной глазури были обнаружены свертки, запакованные в полиэтиленовые пакетики. Внутри, как показала экспертиза, был гашиш. Бандероль пришла от уроженца Северной столицы. И она может «потянуть» на 12 лет лишения свободы.





Татьяна Напольских

13 августа 2018 года







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