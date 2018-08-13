Новости версия для печати В доме № 26 по улице Бурова в Орле ожидаются ремонтные работы Это тот самый многоквартирный дом, где в конце мая произошел хлопок газа.



Дом будут укреплять. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Орла. По результатам заключения о техническом состоянии несущих конструкций управляющая компания готовит проектную документацию на противоаварийные и восстановительные мероприятия. Обследование проходило в квартирах с номерами: 111, 114, 115, 116 и 119. Согласно заключению, повреждения имеются в трех помещениях. После подготовки документации вопрос будет вынесен на общее собрание собственников.





Татьяна Напольских

13 августа 2018 года







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