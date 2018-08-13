Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Охота на «незаконных охотников». В этом году уже выявлено 140 нарушений правил охоты.



- «Горячие долги» в преддверии холодного времени года. В администрации области «готовят сани летом», чтобы не было проблем зимой.



- «Подсластить» отбывание наказания – не получилось. Посылка с воли не дошла до заключенного.



- Не все грибы одинаково полезны. В регионе уже зафиксирован случай отравления грибами.



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Вести-Орёл

13 августа 2018 года







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