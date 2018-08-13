Новости версия для печати Орловец подозревается в убийстве своей матери Житель Урицкого района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, в результате чего наступила ее смерть.



Как сообщает СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Нарышкино, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).



По данным следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 61-летней матерью, в процессе которого нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.



В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Вести-Орёл

13 августа 2018 года







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