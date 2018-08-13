Орловец подозревается в убийстве своей матери

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понедельник
13.08.2018
20:11:23
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Орловец подозревается в убийстве своей материЖитель Урицкого района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, в результате чего наступила ее смерть.
Как сообщает СК РФ по Орловской области, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Нарышкино, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).
По данным следствия, 11 августа 2018 года подозреваемый, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей 61-летней матерью, в процессе которого нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.
В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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