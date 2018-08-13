Новости версия для печати «Горячие долги» в преддверии холодного времени года обсудили в администрации Орловской области Сумма задолженности поставщикам газа, света и тепла составляет 708 миллионов рублей.



Должниками являются предприятия ЖКХ и бюджетные учреждения. Город Орёл – в лидерах по задолженности за топливно-энергетические ресурсы. 355 млн. рублей – долги областного центра.



Цифры озвучили сегодня на аппаратном совещании в администрации региона.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Сумма - значительная, она традиционно у нас присутствует. На 71 млн меньше на эту же дату, чем год назад. Из районов: 73 млн - долг Урицкого района, 35 млн – у Верховья». Детализацию долгов представил Денис Блохин – руководитель профильного департамента. В целом же картина подготовки к отопительному сезону – опасений не вызывает. Среди прочих поручений была озвучена и необходимость начать работу по получению паспортов готовности.





Надежда Невматулина

13 августа 2018 года







На главную страницу





