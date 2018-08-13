Новости версия для печати В Орловской области операция «Браконьер» находит своих «героев» Операцию проводит управление экологической безопасности и природопользования. Вместе с инспекторами и сотрудниками полиции на рейде побывал наш корреспондент.



Операция «Браконьер» без внимания не оставит никого. В ходе рейда у охотников проверяются все документы: билет, путевку и разрешение на оружие. Самое важное - проверка оружия, ведь в случае если документы не соответствуют, то ружье конфискуют.



В Кромском районе насчитали около 10 охотничьих лагерей. К сожалению, сколько всего там человек, выяснить не удалось, ведь с раннего утра охотники выходят на воду. Возле пруда, при выстрелах, дробь в прямом смысле сыпалась с неба. И чтобы проверить каждого, сотрудникам охотнадзора пришлось подождать на берегу.



Как отметил начальник охотнадзора Иван Тришкин, нарушать правила охоты - себе дороже: штраф за административное нарушение от 2 до 4 тысяч рублей. Но есть целый список охотничьих ресурсов и цены там не маленькие. Например, кабан ударит по кошельку на 30 тысяч рублей, а лось заберет все 80.

Иван Тришкин, начальник отдела охотнадзора Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «В этом году нами было выявлено 140 нарушений правил охоты, как по административному, так и по уголовному кодексу. В 2018 году уже было привлечено три человека к уголовной ответственности». Административных нарушений в ходе рейда оказалось не много. Большинство охотников в ночь с 10 на 11 августа открывали сезон охоты на водоплавающую дичь. Для них это своеобразный праздник, поэтому непрофессионалов в охотничьих угодьях практически не оказалось. Рейды охотнадзора тоже не заканчиваются. Операция «Браконьер» будет действовать до 31 августа, а обследования территорий проводится ежедневно.









Всеволод Трифонов

13 августа 2018 года







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