Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
13.08.2018
20:11:26
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области операция «Браконьер» находит своих «героев»

Операцию проводит управление экологической безопасности и природопользования. Вместе с инспекторами и сотрудниками полиции на рейде побывал наш корреспондент.

Операция «Браконьер» без внимания не оставит никого. В ходе рейда у охотников проверяются все документы: билет, путевку и разрешение на оружие. Самое важное - проверка оружия, ведь в случае если документы не соответствуют, то ружье конфискуют.

В Кромском районе насчитали около 10 охотничьих лагерей. К сожалению, сколько всего там человек, выяснить не удалось, ведь с раннего утра охотники выходят на воду. Возле пруда, при выстрелах, дробь в прямом смысле сыпалась с неба. И чтобы проверить каждого, сотрудникам охотнадзора пришлось подождать на берегу.

Как отметил начальник охотнадзора Иван Тришкин, нарушать правила охоты - себе дороже: штраф за административное нарушение от 2 до 4 тысяч рублей. Но есть целый список охотничьих ресурсов и цены там не маленькие. Например, кабан ударит по кошельку на 30 тысяч рублей, а лось заберет все 80.
Иван Тришкин, начальник отдела охотнадзора Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «В этом году нами было выявлено 140 нарушений правил охоты, как по административному, так и по уголовному кодексу. В 2018 году уже было привлечено три человека к уголовной ответственности».
Административных нарушений в ходе рейда оказалось не много. Большинство охотников в ночь с 10 на 11 августа открывали сезон охоты на водоплавающую дичь. Для них это своеобразный праздник, поэтому непрофессионалов в охотничьих угодьях практически не оказалось. Рейды охотнадзора тоже не заканчиваются. Операция «Браконьер» будет действовать до 31 августа, а обследования территорий проводится ежедневно.




Всеволод Трифонов
13 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта