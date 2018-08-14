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С 15 августа в Орле приступят к повторным гидравлическим испытаниям тепловых сетей в контуре Орловской ТЭЦ

С 15 августа отключат горячую воду в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах. Это касается домов, которые обслуживает ТЭЦ. Завершить проверку трубопроводов на прочность и плотность энергокомпания планирует 28 августа.

Жителей областного центра просят не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам по телефону 55-29-74.