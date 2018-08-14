Новости версия для печати

Больше 2000 орловцев обратились за медицинской помощью после укуса клеща

Стоит вспомнить о том, как правильно одеваться, если вы собираетесь на пикник или за грибами в лес. Обязательно наденьте головной убор, тело должно быть максимально прикрыто и не забудьте воспользоваться репеллентными средствами.

Как сообщили в областной администрации, в регионе проводится повторная противоклещевая обработка территорий. Почти 340 гектаров уже обработали.