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вторник
14.08.2018
16:44:18
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Кто получит шанс на победу?Сегодня на информационном портале Орловской области опубликуют список участников конкурса «Молодые кадры», допущенных к очередному этапу.
Позади у молодых специалистов такое испытание, как визитка на темы «Почему я решил принять участие в конкурсе» и «Мои профессиональные достижения». Затем, участники решали предметные задачи согласно своему профилю. Во время следующего конкурсного этапа молодые врачи, строители, педагоги, аграрии представили на суд жюри инновационные проекты по развитию своей отрасли. И сегодня станут известны имена участников следующего этапа конкурса, который состоится 20 августа. Имена победителей же назовут 3 сентября.
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