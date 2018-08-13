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Коротко о главном

- Лучше дикая утка в небе, чем конфискованное ружье в отделении полиции. Какие правила нужно соблюдать, отправляясь на охоту?

- Дождливому июлю вопреки. Несмотря на поздний старт уборочной страды, аграрии региона уже намолотили более двух миллионов тонн зерна.

- Встреча с продолжением. Сотрудники «Научприбора» сегодня не услышали ответы на свои вопросы.

- Уроки математики для взрослых. Как правильно собрать ребенка в школу?

- День рождения в «цифровом вещании». В этом году Орловская область полностью перейдет на высококачественный телевизионный сигнал.