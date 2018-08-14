Новости версия для печати Орловский РТПЦ отметил свой день рождения В этом году Орловская область полностью перейдет на цифровое вещание. С 1 января жители области смогут в современном качестве принимать и программы второго мультиплекса. За четыре года Орловский областной радиотелевизионный передающий центр смог обеспечить цифровым сигналом практически стопроцентную зону покрытия. 13 августа сотрудники РТПЦ отметили день рождения своего предприятия.



Позади остались волнения и месяцы напряженного труда. Ударная цифровая пятилетка завершается. Год подготовки и четыре года - на полный переход к ТВ нового качества. Орловский филиал РТРС полностью справился с поставленной задачей. Сегодня на всей территории области обеспечен устойчивый прием в цифре программ первого мультиплекса. Запущено региональное вещание.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «Нам в этот день действительно есть чем гордиться. В этом году мы завершаем строительство цифровой сети в рамках первого и второго мультиплексов». В настоящее время полным ходом идет подготовка к цифровой трансляции второго мультиплекса. Это еще 10 тематических каналов. Орловский РТПЦ обеспечит их прием на всей территории области, и переход от аналога к цифре полностью завершится.

Павел Величко, главный инженер филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «В январе будущего года будет отключаться аналоговое вещание по всей области, за исключением Орла, а также останется в аналоговом вещании «Первый канал» в Ливенском районе. В Орле останется четыре канала – «Первый канал», «Россия 1», «Пятый канал» и «Матч ТВ». Однако модернизация ТВ-вещания на этом не закончится. В настоящее время полным ходом идет работа по присоединению сетей операторов кабельного телевидения.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «У нас уже подключено 70 тысяч домохозяйств, а до конца года планируем увеличить эту цифру еще на 25 тысяч. Таким образом к концу года 95 тысяч домохозяйств в Орле будут смотреть программы цифрового телевидения – первый и второй мультиплекс, в том числе местные врезки ГТРК «Орел» на этих каналах». Все это результат работы одного большого дружного сплоченного коллектива. Многие отдали орловскому телеэфиру не один десяток лет своей жизни и им есть с чем сравнивать.

Анатолий Касавкин, начальник РТПС «Ливны»: «Конечно, раньше было работать, с одной стороны легче, а с другой стороны было более трудоемкое в обслуживании оборудование. Сейчас стоит новое оборудование». А впереди новый этап. До 2021 года телезрители смогут увидеть передачи российских каналов и в формате высокой четкости. Параллельно идет разработка интерактивных сервисов. Эти планы были озвучены на торжественном собрании. В честь дня рождения за многолетний добросовестный труд и личные профессиональные достижения многие сотрудники были удостоены почетных грамот и благодарностей.









Оксана Гранн

14 августа 2018 года







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