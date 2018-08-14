Новости версия для печати В Орле проходят рейды Госпожнадзора Повод – есть. На территории города Орла введен особый противопожарный режим.



Введение противопожарного режима связано с увеличением случаев неконтролируемых палов сухой травы и сжигания мусора. Этот режим ограничивает въезд на территорию лесопарков на автомобилях. И уж тем более запрещает проводить там пикники с открытым огнем. За нарушение предусмотрен штраф.





Татьяна Напольских

14 августа 2018 года







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