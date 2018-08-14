Новости версия для печати Вопросы остались без ответа Сотрудники «Научприбора» провели очередное собрание. Ранее стало известно, что предприятие остановило процесс работы. На прошлой неделе с его работниками встретился руководитель департамента промышленности области Геннадий Парахин. Тогда-то и было решено перенести собрание на 13 августа.



Работники «Научприбора» хотели узнать, почему их не сокращают, если предприятие переезжает в Санкт-Петербург. В уведомление, которые они получили, отмечено, что по истечению трехмесячного простоя у них останется два варианта: переехать в другой город или расторгнуть трудовой договор. Но ответа на свои вопросы заводчане не получили. Говорили о том, что и так известно - прибыли нет, соответственно нет и денег.



Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин пообещал передать все вопросы коллектива «Научприбор» врио губернатора Андрею Клычкову. И заверил, что ситуация будет обсуждаться собственниками предприятия.



На данный момент уведомления, которые выдали рабочим, рассматриваются инспекторами охраны труда. Что касается встречи, ее перенесли еще на неделю вперед. Люди, оказавшиеся без работы, надеются, что разговор с врио губернатора ускорит процесс решения проблемы.





Всеволод Трифонов

14 августа 2018 года







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