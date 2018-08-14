Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
14.08.2018
16:44:12
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Вопросы остались без ответа

Сотрудники «Научприбора» провели очередное собрание. Ранее стало известно, что предприятие остановило процесс работы. На прошлой неделе с его работниками встретился руководитель департамента промышленности области Геннадий Парахин. Тогда-то и было решено перенести собрание на 13 августа.

Работники «Научприбора» хотели узнать, почему их не сокращают, если предприятие переезжает в Санкт-Петербург. В уведомление, которые они получили, отмечено, что по истечению трехмесячного простоя у них останется два варианта: переехать в другой город или расторгнуть трудовой договор. Но ответа на свои вопросы заводчане не получили. Говорили о том, что и так известно - прибыли нет, соответственно нет и денег.

Руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин пообещал передать все вопросы коллектива «Научприбор» врио губернатора Андрею Клычкову. И заверил, что ситуация будет обсуждаться собственниками предприятия.

На данный момент уведомления, которые выдали рабочим, рассматриваются инспекторами охраны труда. Что касается встречи, ее перенесли еще на неделю вперед. Люди, оказавшиеся без работы, надеются, что разговор с врио губернатора ускорит процесс решения проблемы.


Всеволод Трифонов
14 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта