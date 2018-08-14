Новости версия для печати Люди с инвалидностью могут воспользоваться «Ступенями успеха» Сегодня в России насчитывается более 13 миллионов людей с инвалидностью, почти 70 тысяч из них проживают в Орловской области. И в Орле нашли решение проблем адаптации и преодоления психологических барьеров в обществе для особенных людей.



На базе регионального отделения партии «Единая Россия» вот уже год успешно реализуется проект «Ступени успеха». Это центр психологической помощи, где людям с ограниченными возможностями помогают интегрироваться в общество.



Оксана Непорезова, после автокатастрофы, долгое время была привязана к инвалидному креслу. Помимо этого девушке пришлось заново учиться говорить. Психологи центра помогли девушке вернуться к позитивному восприятию себя и начать заниматься активным образом жизни.

Оксана Непорезова, клиент центра психологической помощи «Ступени успеха»: «Два раза в неделю я хожу в бассейн, у меня танцы - восток и латиноамериканские. До этого центра мне не хватало уверенности в себе, какой-то женственности, нежности». Елена Сухоленцева, психолог центра психологической помощи «Ступени успеха»: «На самом деле никто никому ничего не должен, и нужно это понять. Нужно самому взять себя в руки, самому сформировать свою волю к преодолению любой возникающей проблемы, и без собственной поддержки, без собственной воли, без мотивации к преодолению болезни и преодолению определенных трудностей ни с каким недугом нельзя справиться». А в скором будущем в центре будет реализован проект для самых маленьких особенных орловцев – помощь им будет строиться на изотерапии.









Антон Киселёв

14 августа 2018 года







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