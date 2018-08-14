Новости версия для печати Сотрудники мэрии Орла, ГИБДД и подрядчики провели замеры уровня освещенности на улицах областного центра Это первые замеры после усиления мощности фонарей в рамках мирового соглашения по энергосервисному контракту.



«Ростелеком» переделал светильники на четырех участках улиц: на Комсомольской - в районе разворотного кольца 909 квартала и у Орловского городского центра культуры, на Октябрьской - в районе сквера Гуртьева и бульвара Победы.



Минимальный показатель освещенности на таких улицах должен составлять не менее 15 люксов. По результатам замеров, уровень освещенности был выше: на улице Комсомольской в среднем 22,7 люксов, на Октябрьской — 18,6. Такую информацию разместили сегодня на официальном сайте мэрии Орла.



Всего, согласно мировому соглашению, планируется сделать мощнее 3112 светильников на 270 участках улиц. Работы планируется завершить до 1 ноября.





Татьяна Напольских

14 августа 2018 года







На главную страницу





