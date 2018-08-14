Сотрудники мэрии Орла, ГИБДД и подрядчики провели замеры уровня освещенности на улицах областного центра

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вторник
14.08.2018
16:44:15
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Сотрудники мэрии Орла, ГИБДД и подрядчики провели замеры уровня освещенности на улицах областного центраЭто первые замеры после усиления мощности фонарей в рамках мирового соглашения по энергосервисному контракту.
«Ростелеком» переделал светильники на четырех участках улиц: на Комсомольской - в районе разворотного кольца 909 квартала и у Орловского городского центра культуры, на Октябрьской - в районе сквера Гуртьева и бульвара Победы.
Минимальный показатель освещенности на таких улицах должен составлять не менее 15 люксов. По результатам замеров, уровень освещенности был выше: на улице Комсомольской в среднем 22,7 люксов, на Октябрьской — 18,6. Такую информацию разместили сегодня на официальном сайте мэрии Орла.
Всего, согласно мировому соглашению, планируется сделать мощнее 3112 светильников на 270 участках улиц. Работы планируется завершить до 1 ноября.
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