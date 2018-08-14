Новости версия для печати Орловский хлеб соответствует нормам В региональном Роспотребнадзоре исследовали 140 проб хлеба и 110 проб кондитерских изделий. Все они соответствовали требованиям качества. А вот к торговым организациям – претензии есть. Отсутствие необходимых документов и несоблюдение сроков годности – основные причины, по которым в результате проверок было снято с реализации 38,5 килограммов хлебобулочной и кондитерской продукции.





Татьяна Напольских

14 августа 2018 года







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