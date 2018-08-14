Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Неумение управлять сообща. Почему спецсчет многоквартирного дома не всегда является «панацеей» от коммунальных проблем?



- Пролили свет на городское освещение. Проверку прошли три улицы.



- Лето – это маленький праздник. Как сделать детские каникулы еще более яркими?



- Строгий сладкий день. Сегодня – Медовый Спас и начало Успенского поста.



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Вести-Орёл

14 августа 2018 года







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