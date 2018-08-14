В Орле отремонтируют контейнерные площадки для сбора мусора

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вторник
14.08.2018
16:43:49
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В Орле отремонтируют контейнерные площадки для сбора мусораДля этого разработана программа, рассчитанная на три года. Постановление о её утверждении подписал Александр Муромский.
Согласно документу, всего за три года - с 2019 по 2021-й - планируется благоустроить, установить и отремонтировать 57 контейнерных площадок. На реализацию программы из бюджета Орла планируется выделить 2 млн. 80 тыс. рублей. В будущем году хотят израсходовать 780 тыс. рублей. Список адресов, где пройдут работы – в свободном доступе на официальном сайте мэрии.
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