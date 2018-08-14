Новости версия для печати В Орле отремонтируют контейнерные площадки для сбора мусора Для этого разработана программа, рассчитанная на три года. Постановление о её утверждении подписал Александр Муромский.



Согласно документу, всего за три года - с 2019 по 2021-й - планируется благоустроить, установить и отремонтировать 57 контейнерных площадок. На реализацию программы из бюджета Орла планируется выделить 2 млн. 80 тыс. рублей. В будущем году хотят израсходовать 780 тыс. рублей. Список адресов, где пройдут работы – в свободном доступе на официальном сайте мэрии.





Татьяна Напольских

14 августа 2018 года







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