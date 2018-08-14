Новости версия для печати Когда в соседях согласия нет… Жители одного из домов по улице 4-я Курская в Орле никак не могут договориться о том, что же для их дома важнее: поменять лифт или трубу отопления?



На спецсчете дома 2,5 млн. рублей. Но этих денег на всё – не хватает. Дому в этом году 36 лет, и у него много нерешенных проблем. Конфликт уже вышел «за пределы дома».





































Всеволод Трифонов

14 августа 2018 года







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