Новости версия для печати В Орле Росгвардия проверяет образовательные учреждения Безопасность в приоритете – считают в ведомстве. Проверяют силовики, в том числе, и оперативность своей работы. Наш корреспондент Надежда Невматулина вместе с Росгвардией отправилась в учебные заведения. Готова ли охрана защищать детей и как работает «мобильный телохранитель»? Ответы – в нашем сюжете.



Летом в опорном вузе чаще встретишь правоохранителей и всякого рода инспекции, чем студентов. Проверки перед началом учебного года – дело обычное. Ответ перед Росгвардией держит главный по безопасности.

Геннадий Алексеев, начальник охраны ОГУ им. И.С. Тургенева: «Имеется система контроля управления доступом, или электронные проходные. У нас есть видеокамеры, охранная сигнализация. По безопасности мы готовы к учебному году». А камеры здесь повсюду. 86 штук – только на главный корпус. Плюс – «мобильный телохранитель». Это специальный телефон, звонок с которого поступает на пульт вневедомственной охраны.

Сергей Захаров, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области: «Это не наша прихоть, не прихоть силовиков. Это жизненная необходимость для защиты наших детей. Поэтому вневедомственная охрана предлагает два вида услуг оборудования техническими средствами. Это тревожная кнопка и «мобильный телохранитель». Пока мы записывали интервью, на пороге здания главного корпуса опорного вуза появились бойцы в полном обмундировании и с оружием. Это группа задержания. С момента вызова до их прибытия – считанные минуты. Это не случайность, а, скорее, результат хорошей организованности. В этот раз опасности нет - тревога учебная. Главный корпус опорного вуза тренировку прошел. Следующий пункт – 23-я орловская школа. И вновь - проверка тревожной кнопки экстренного вызова наряда полиции, наличие журнала учета посетителей, исправность техники – Росгвардия проверяет всё. Тем более что сигнал «тревога» не всегда для устрашения нарушителей.

Ирина Королёва, заместитель директора школы №23 г. Орла: «Был случай, когда мужчина в нетрезвом состоянии зашел на территорию школы. Сразу нажали тревожную кнопку, сотрудники Росгвардии сразу прибыли на место». До начала учебного года росгвардейцы проверят все детские сады, школы, техникумы и вузы региона. И вынесут свой вердикт о готовности. Пока же в Орле – всё спокойно.





Надежда Невматулина

14 августа 2018 года







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