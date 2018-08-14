Новости версия для печати 15 августа Андрей Клычков совершит рабочую поездку в город Мценск В ходе поездки врио губернатора Орловской области посетит ряд промышленных предприятий, а также проконтролирует работы по благоустройству дворовых территорий на ул. Ленина, д. 23 и ул. Мира, д.36 в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда».



В Мценском Дворце культуры глава региона ознакомится с ходом работ по ремонту спортивного зала в рамках программы «Народный бюджет». Затем Андрей Клычков примет участие в церемонии установления звезды на доме ветерана Георгия Никитовича Титова в рамках проекта «ДОМ СО ЗВЕЗДОЙ», посвященного 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.



В рамках визита Андрей Клычков проведёт встречу с жителями Мценска. Встреча пройдёт в актовом зале средней школы № 7 (Мценск, ул. Кузьмина, 18), начало в 15.20. Мероприятие открытое, приглашаются все желающие. В ходе встречи Андрей Клычков ответит на вопросы жителей и обсудит с ними предложения по социально-экономическому развитию города и области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.





Орловское Информбюро

14 августа 2018 года







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