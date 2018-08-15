Новости версия для печати С начала года в Орловской области профессиональное обучение получили 729 безработных Такие цифры привели в областном управлении труда и занятости.



Кроме того, дополнительную профессию получают молодые мамы, находящиеся в декрете и пенсионеры, которые сновать хотят вернуться на работу. Для молодых мам и пенсионеров – обучение бесплатное. Предлагаются профессии, востребованные на рынке труда. Свои площадки для обучения и переобучения предоставляют 15 организаций. Планируется, что в этом году дополнительное профессиональное образование получат еще более тысячи безработных.





Татьяна Напольских

14 августа 2018 года







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