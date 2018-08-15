Новости версия для печати В этом году 1569 орловских семей использовали средства материнского капитала на улучшение жилищных условий Общая сумма составила больше 642 млн. рублей.



Как отмечают в Пенсионном фонде, все чаще стали использовать деньги для обучения детей. Причем оплачивают не только профильное образование, но и – дошкольное. Потратить средства на детский сад в этом году решили 34 семьи. Всего же подано 87 заявлений о распоряжении средствами МСК на образование детей. А это в общей сложности почти 5 млн. руб. А правом получать ежемесячные выплаты из материнского капитала воспользовались 118 орловских семей.





Мария Семак

15 августа 2018 года







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